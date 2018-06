Onweer zorgt voor hinder in Kortrijk

Een hevige wolkbreuk boven Kortrijk zorgt voor een moeizame avondspits. Heel wat straten staan onder water en in het centrum is een beek buiten haar oevers getreden. Ook in Marke, Heule en Gullegem was er hinder.

In de brandweerzone Fluvia waren er vandaag al ongeveer 140 meldingen van wateroverlast, vooral in en rond Kortrijk. De grootste problemen situeren zich in deelgemeente Aalbeke.

"Enkele straten stonden blank, het water liep ook binnen in een tiental huizen", zegt Chris Deryckere van de brandweerzone Fluvia aan VTM NIEUWS. "Nu is het water grotendeels weggetrokken. De brandweer is wel nog kelders aan het leegpompen." Ook in Marke, Heule en Gullegem waren er meldingen van wateroverlast.

Ook op de autostrade verloopt het verkeer moeizaam door de wateroverlast. Vooral aan de verkeerswissel tussen de E403 en de E17 is het aanschuiven, maar ook op de E17 ter hoogte van Rekkem staat een deel van de autosnelweg blank.

Ook komende dagen onweer

Noodweer Benelux meldt op Twitter dat ook de E17 ter hoogte van Rekkem voor een deel onder water staat. Het onweer trekt nu verder over de rest van de provincie. Ook voor morgen waarschuwt het KMI voor onweer met plaatselijk felle regen- en onweersbuien die tot wateroverlast kan leiden.