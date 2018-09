Onweer veroorzaakt wateroverlast in Limburg en Antwerpen

De hevige onweersbuien die gisteravond over ons land trokken, hebben in verschillende steden en gemeenten wateroverlast veroorzaakt. Vooral de provincies Limburg en Antwerpen kregen het te verduren.

De brandweer in Tongeren kreeg een vijftiental oproepen vanuit deelgemeenten Rutten en Koninksem. Daar stroomde het water in enkele keldergarages binnen. Ook in Zonhoven en Sint-Truiden waren er problemen, net als in Beringen en Maasmechelen.

De grootste problemen waren straten die onder water stonden en kelders en enkele bedrijven die onderliepen. Aan het Kinepoliscomplex in Hasselt ging de brandweer preventief zandzakjes leggen.

Ook in Antwerpen veroorzaakte het onweer heel wat overlast. De brandweer kreeg ongeveer 300 oproepen te verwerken. In een supermarkt in Schilde stortte een deel van het dak in door het gewicht van het water. De winkel zal de komende tijd zo goed als zeker dicht blijven. In Deurne en Wilrijk kwamen wegen blank te staan en liepen kelders en garages onder water.