Onweer veroorzaakt her en der overlast

Het onweer dat over ons land trekt, leidt hier en daar tot serieuze overlast. Vanmorgen kondigde het KMI code oranje af, het noodnummer 1722 voor niet-dringende hulp werd inmiddels geactiveerd. Om half vijf waren op dat nummer als 159 oproepen binnen gekomen.

De eerste onweders kwamen in Limburg de grens over en zorgden voor wateroverlast in Maasmechelen. Door de wolkbreuk stond het kruispunt met de Rijksweg en de Ringlaan in Maasmechelen volledig blank. De brandweer kwam ter plaatse om het water weg te pompen.

Op Twitter circuleerden meteen enkele beelden.

Het onweer rukte nadien verder op naar het noorden van de provincie Limburg en de provincie Antwerpen. Het KMI heeft voor het hele land code oranje afgekondigd: er worden verschillende onweersbuien verwacht met overvloedige regen en hagel.

Hulplijn 1722

Vanmiddag werd de speciale hulplijn 1722 opnieuw geactiveerd. Mensen die niet-dringende hulp nodig hebben, kunnen dat hier melden. Zo wordt noodnummer 112 vrijgehouden voor levensbedreigende situaties. Om half vijf waren reeds 159 meldingen binnengekomen bij 1722, het gaat vooral om meldingen uit de provincies Luik en Limburg waar blikseminslagen en wateroverlast voor problemen zorgen.

Geduld

De FOD Binnenlandse Zaken raadt mensen aan geduld uit te oefenen als ze niet meteen gehoor krijgen bij 1722 en niet in te haken. Er wordt ook aangeraden om na te kijken of de lokale brandweer een e-loket heeft of zelf een extra nummer heeft geopend. Code oranje blijft nog zeker tot morgenmiddag twaalf uur van kracht.

Foto: Marco Mariotti (HLN)