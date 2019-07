Onweer trekt over ons land

De extreme hitte met temperaturen boven 40 graden ligt achter ons. Het blijft vandaag wel erg warm en hier en daar breken lokale warmteonweders uit. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 geactiveerd op basis van de weersvoorspellingen van het KMI. De eerste onweersbuien trokken alvast over de Voerstreek richting Maasmechelen, Lanaken en Zutendaal. In Bree richtte een windhoos flink wat schade aan.

Vanavond is er kans op warmteonweders. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel, waarschuwt het KMI. De meeste neerslag wordt langs de Franse grens verwacht, in het noordoosten zal het daarentegen meestal droog blijven.

Vanuit de Voerstreek trokken de buien richten het oosten van Limburg. In Heusden-Zolder belandde een boom op de N729, waardoor de uitrit Zolder-Terlaemen en de oprit 27 versperd raakten. De rechterrijstrook van de E314 in Zolder richting Nederland werd versperd door een omgevallen boom. In Zutendaal brak er brand uit in een bos na een blikseminslag op een chalet aan de Besmer. In Zonhoven was er een blikseminslag op een woning, net als op de Kerkhofstraat in Lanaken.

Ook in Bree was er aanzienlijke schade. Een windhoos trok door de Panhovenstraat en blies de daken van woningen weg. De dakbekleding van een huis kwam aan de overzijde in een weiland terecht en hing tussen de elektriciteitskabels. Verschillende bomen werden ontworteld of waaiden om. De politie van de zone CARMA heeft de straat volledig afgesloten.



“Er is een windhoos over Bree getrokken en die heeft veel schade veroorzaakt aan daken van woningen. Het situeerde zich vooral rondom het kanaal en de Panhovenstraat richting deelgemeente Beek. Elektriciteitscabines liepen averij op, waardoor huizen zonder stroom kwamen te zitten. De netbeheerders en de hulpdiensten doen al het nodige. Bij de getroffen daken was er ook een dak met asbest en dat wordt momenteel dichtgelegd met zeilen. Er is ook een container gaan waaien die tegen een auto terechtkwam. Er vielen gelukkig geen gewonden”, zegt Liesbeth Van der Auwera (CD&V), burgemeester van Bree.

Ook over de grens is het weer omgeslagen. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is vanavond stilgelegd door het onweer. Dertien vluchten vertrekken hierdoor later. Drie binnenkomende vliegtuigen kunnen gewoon landen. De passagiers van deze toestellen moeten wel blijven zitten tot het onweer voorbij is, zegt een woordvoerder van het vliegveld.



Op het vliegveld en in vliegtuigen die niet kunnen vertrekken, wachten reizigers op groen licht. Het gaat volgens de woordvoerder om “honderden mensen”. Volgens de luchthaven kan er door het onweer om veiligheidsredenen niet gewerkt worden op het platform, waar alle vliegtuigen geparkeerd staan. Het is niet bekend tot hoe lang het duurt.

Omwille van de weersvoorspellingen van het KMI activeert de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722. De stad Brussel en Brussel Leefmilieu hebben beslist om vanaf vandaag tot zondag hun parken en begraafplaatsen te sluiten.

De bedoeling van het nummer 1722, voor niet-dringende brandweerinterventies, is om bij noodweer het noodnummer 112 niet te overbelasten. Binnenlandse Zaken vraagt om voor schade naar aanleiding van het noodweer - waarvoor er geen tussenkomst van de brandweer nodig is - níet te bellen naar 1722.

Als er bijvoorbeeld dakpannen zijn weggewaaid, een boom in de tuin is omgewaaid, een trampoline in de tuin van de buren werd geblazen of een dakgoot lichtjes loskomt, moet je geen beroep doen op de brandweer. Hiervoor moet je zelf op zoek gaan naar een oplossing, door eventueel een gekwalificeerde professional (bijvoorbeeld een dakwerker of een tuinman) te contacteren.

Het nummer 1722 is immers geen noodnummer. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn dat. Binnenlandse Zaken benadrukt ten slotte dat het activeren van het nummer 1722 niet betekent dat er van uitgegaan moet worden dat er overal zwaar onweer op komst is, en/of dat er mogelijk veel schade kan zijn.

Gisteren kregen delen van het land al warmte-onweders over zich. Vooral in Halle sloeg het onweer spectaculair toe. Een windhoos trok een spoor van vernieling door de Vlaams-Brabantse stad. Twaalf brandweerploegen waren nodig om alle schade op te ruimen.

Ook de Brusselse brandweer had gisteren, op de tot nog toe warmste dag van de zomer, de handen vol. Niet omwille van het onweer, maar door de verschroeiende hitte. Ze moest liefst 526 keer uitrukken. In 406 gevallen ging het om een medische interventie en 120 keer om een brandweerinterventie. Dat is meer dan een verdubbeling op twee jaar tijd.

Morgen worden eveneens felle onweders verwacht. Die kunnen gepaard gaan met krachtige rukwinden en er kan op korte tijd veel neerslag vallen. Zondag is er eveneens de hele dag kans op buien, regen of onweer.