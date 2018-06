Onweer: modderstromen in Tongeren

Het noodweer veroorzaakt opnieuw veel overlast. In Tongeren krijgen de inwoners te kampen met modderstromen. De gouverneur van Luik heeft zelfs het provinciaal rampenplan aangekondigd na hevige onweders in de provincie. De brandweer kreeg tientallen oproepen, vooral voor onder water gelopen kelders en wegen.

Enkele Tongerse deelgemeenten, zoals onder meer Diets-Heur, Vreren, Rutten en Nerem, kregen vanmorgen af te rekenen met hevige onweersbuien. Door de zware regenval stroomde de modder van de velden weer door de straten. Voorbije zondag kreeg Diets-Heur al af te rekenen met zware modderstromen.

(Lees verder onder de tweet)

In Gingelom sloeg dan weer de bliksem in op een huis, het dak brandde daardoor af.

Opklaringen

Ook vanavond houdt het slechte weer aan. Vooral in het oosten van het land krijgen we nog enige tijd regen- en onweersbuien. Later vannacht wordt het dan overal droog maar trekt de hemel mogelijk op de meeste plaatsen dicht met laaghangende bewolking. De minima liggen tussen 12 en 15 graden.

Morgen krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, wolkenvelden en mooie opklaringen. In de namiddag neemt de kans op een buitje toe, maar in veel streken blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Zondagvoormiddag is het overwegend droog met zon. In de namiddag en 's avonds neemt in het binnenland de kans op enkele buitjes toe. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.