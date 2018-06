Onweer: modderstromen en overlast

Het noodweer veroorzaakt ook vandaag weer veel overlast. Op verschillende plaatsen in Luik en in het oosten van Limburg krijgen de inwoners al sinds deze voormiddag te kampen met modderstromen. De gouverneur van Luik heeft het provinciaal rampenplan aangekondigd en het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies blijft nog minstens tot morgenmiddag actief, ook al geldt er geen code oranje van het KMI.

Limburg

Enkele Tongerse deelgemeenten, zoals Diets-Heur, Vreren, Rutten en Nerem, kregen vanmorgen af te rekenen met hevige onweersbuien. Ook de brandweer kreeg tientallen oproepen binnen, vooral voor onder water gelopen kelders en wegen. Door de zware regenval stroomde de modder van de velden namelijk weer door de straten.

Luik

De gouverneur van Luik heeft vrijdagochtend de provinciale fase van het rampenplan aangekondigd, na hevige onweders in de provincie. Die hebben heel wat schade aangericht, en bezorgen de brandweerlui een drukke voormiddag.

Vooral de gemeenten Herve, Soumagne en Dalhem in de provincie Luik werden getroffen door het slechte weer. Ook daar kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen voor onder water gelopen straten en kelders. Daarnaast werden verschillende straten afgesloten voor het verkeer. Volgens de lokale politie kunnen er, door grote modderstromen en wegverzakkingen in de loop van de dag nog meer wegen afgezet worden.

Opklaringen

Ook vanavond houdt het slechte weer aan. Vooral in het oosten van het land krijgen we nog enige tijd regen- en onweersbuien. Later vannacht wordt het overal droog, maar trekt de hemel mogelijk op de meeste plaatsen dicht. De minima liggen tussen 12 en 15 graden.

Morgen krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, wolkenvelden en mooie opklaringen. In de namiddag neemt de kans op een buitje toe, maar in veel streken blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Zondagvoormiddag is het overwegend droog met zon. In de namiddag en 's avonds neemt in het binnenland de kans op enkele buitjes toe. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.

