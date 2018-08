Onweer houdt lelijk huis in Wallonië

Het onweer dat de afgelopen uren over ons land trok, heeft vooral lelijk huisgehouden in Wallonië. In Hamoir, in de provincie Luik, zijn twee mensen gewond geraakt door een valwind. In de provincie Namen moest de brandweer bijna 200 keer uitrukken, onder meer voor afgerukte daken en geknapte elektriciteitsdraden.

Een jongen raakte gewond en ook op een camping liep er iemand verwondingen op. Dat is vernomen van waarnemend burgemeester Michel Legros. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd.

Pols gebroken

In het tweede deel van de nacht moest de brandweer verschillende interventies doen die te maken hadden met het stormweer. In Fairon vloog een dak weg en bomen waaiden om op verschillende plaatsen in Comblain-Fairon. Een kamp in het 'parc des Polonais' werd onder meer getroffen. Een tak kwam op een tent terecht. Een jongen brak zijn pols en werd naar het ziekenhuis gebracht. De groep kreeg een ander onderkomen.

Op de camping 'le Rocher de la Vierge' liep iemand een bekkenbreuk op. Verschillende caravans raakten beschadigd. De bewoners werden ondergebracht in de kantine.