Onweer houdt lelijk huis in kuststreek

Onweer heeft gisteren lelijk huis gehouden in ons land. Vooral de regio rond Oostende, waar het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd, kreeg het hard te verduren. De kuststreek kreeg te maken met hevige regen- en hagelbuien. Ook in Limburg werd de brandweer opgeroepen voor ondergelopen straten en blikseminslagen.

Gisterennamiddag brak een lokaal onweer uit boven de kust. Vooral de regio rond Oostende kreeg veel water te slikken op korte tijd. Er vielen ook grote hagelbollen uit de lucht. De brandweer kreeg tientallen oproepen en verschillende straten stonden er blank. Voor Oostende werd het gemeentelijk rampenplan opgestart.

Huizen onder water

In Bredene werd de brandweer overspoeld door oproepen van wateroverlast. Tal van straten stonden er blank door de hevige regenval. Op sommige plaatsen tot 30 centimeter hoog.

In de Eendenstraat in Bredene stonden straten blank en liepen de huizen onder water. Rond 20.00 uur was de situatie grotendeels onder controle. De meeste straten waren toen opnieuw aan het leeglopen. De brandweer bleef wel nog de hele avond in de weer met het afhandelen van alle oproepen.

Limburg

Vanaf de Franse grens trokken talrijke buien het land traag binnen richting het noordoosten. Vooral in de kuststreek viel veel neerslag op korte tijd, maar ook in het noorden van de provincie Antwerpen en het oosten van Limburg viel de regen met bakken uit de lucht.