Onweer: brandweer Dinant overstelpt

Het aangekondigde onweer is in Dinant en Philippeville, in de provincie Namen, niet onopgemerkt voorbijgetrokken. De brandweer kreeg er vijftig oproepen in een uur tijd, zegt brandweerman Gilles Boonen aan Belga.

"Het grootste deel van de schade werd aangericht in Dinant", klinkt het. "Er zijn straten overstroomd, dakpannen afgerukt, er zijn modderstromen, er liggen bomen en stroomkabels op de weg." "We zitten aan vijftig interventies en de teller loopt", besluit Boonen

Brand school Nijvel In Nijvel is een zware brand uitgebroken in een school. De brand brak uit nadat het gebouw was getroffen door een blikseminslag. Dat werd vernomen van de brandweer van Waals-Brabant. De brandweer kreeg rond 21.00 uur een oproep voor een brand in een hogeschool in de rue Emile Vandervelde. Rond 22.00 uur vochten de pompiers nog steeds tegen de vlammen. Er raakte niemand gewond.

Het noodnummer 1722 werd vandaag ook geactiveerd. Je kan dan daar terecht met alle niet-dringende oproepen over stormschade, zoals omgewaaide bomen. Zo kan het echte noodnummer 112 vrijblijven.

Elders voorlopig geen onweer meer. Mogelijk later nog lokaal in Limburg maar na 1-2 uur overal rustiger met wel nog plaatselijke buien — David Dehenauw (@DDehenauw) 29 april 2018

