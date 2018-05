Onverdoofd slachten? Enkel in erkend slachthuis

Rituele slachtingen enkel toelaten in erkende slachthuizen en niet langer op tijdelijke slachtvloeren vormt geen inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld.

In 2014 besliste Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om het ritueel slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf 2015 te verbieden. Moslims konden sindsdien enkel nog rituele slachtingen uitvoeren in de erkende slachthuizen.

Beslissing aanvechten

De beslissing van de minister werd juridisch aangevochten. Verschillende moslimorganisaties en koepelorganisaties van moskeeën trokken naar de rechter. Volgens hen vormde de verplichting namelijk een inperking van hun godsdienstvrijheid. De Belgische rechter legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie.

Dat Hof oordeelt nu dat onverdoofd slachten in erkende slachthuizen niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Meer zelfs, door het verbod op rituele slachtingen op tijdelijke slachtvloeren heeft de Vlaamse overheid rekening gehouden met de essentiële Europese regels rond dierenwelzijn.