Ontwikkelaars lanceren games niet in ons land door wet rond lootboxen

Heel wat ontwikkelaars van populaire games durven hun videospel niet meer te lanceren in ons land. Ze vrezen de strenge Belgische regels voor ingebouwde gokspelen in de games. Het federaal parket opende in september een onderzoek naar zogeheten 'lootboxen', waarbij gamers een pakket kopen waarvan ze niet weten wat erin zit.

Een lootbox is een virtuele doos met extra applicaties voor games. Gamers kunnen die online kopen, maar weten vooraf niet wat erin zit en wat ze dus eigenlijk kopen. "Het is een schatkist die je kan kopen in een spelletje met een kleine prijs, zo'n twee tot drie euro", zegt gamer Kasper uit. "Je kan er kleine dingen mee verkrijgen, zoals kleurtjes voor op een wapen of kledij voor een personage."

Het parket opende eerder dit jaar al een onderzoek naar de lootboxen en ook de kansspelcommissie is er geen fan van. Zij noemt een lootbox een ingebouwd gokspel. "Alle elementen van een kansspel zoals spel, inzet, toeval, winst of verlies zijn aanwezig. Daardoor zijn er risico's op gokverslaving en vallen de lootboxen onder de Belgische gokwet", klinkt het.

Gamegemeenschap begrijpt commotie niet

Doordat sommige internationale, grote spelontwikkelaars de strenge Belgische wetgeving vrezen, komen verschillende games hier zelfs niet meer op de markt. De Vlaamse Gamegemeenschap begrijpt de commotie rond de lootboxen niet. "Soms kan je ze ook op een andere manier verkrijgen dan ze te kopen, maar je kan ze ook links laten liggen", verduidelijkt David Verbruggen van de Flemish Gaming Association. "Je kan een lootbox dus eigenlijk perfect vergelijken met een setje Pokémonkaarten, je geeft geld uit aan een pakketje, je doet het open maar weet niet welke kaarten erin zitten. Dus ook die toevalsfactor zit ook daarin", klinkt het.

Om de kans op verslaving van je kinderen te beperken, roept de gamegemeenschap op om als ouder ALTIJD een kinderslot op de betaalfunctie van de game te plaatsen.