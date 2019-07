Ontsnapte uit gevangenis Ruiselede is opgepakt

De 49-jarige man die donderdag ontsnapte uit de gevangenis van Ruiselede, is weer opgepakt. Dat heeft het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen donderdagavond meegedeeld.

De man was donderdagmiddag kunnen ontsnappen toen hij in het kader van zijn straf aan het werken was in een boerderij. Er werd meteen een zoekactie opgestart.

Uiteindelijk kon de ontsnapte gedetineerde weer gevat worden, zo meldt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. Waar en wanneer de man precies opgepakt werd, is nog niet duidelijk.

Eerder deze maand waren ook al drie gevangenen ontsnapt uit de open gevangenis van Ruiselede.