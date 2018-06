Ontsnapte leeuwin doodgeschoten

De leeuwin die deze ochtend in dierenpark Planckendael ontsnapt was, is doodgeschoten. Dat bevestigen het park en de politie aan VTM NIEUWS. Het dier was te veel in paniek waardoor de verzorgers het dier niet konden verdoven. Een veertigtal bezoekers moest een tijdlang schuilen in een souvenirwinkel. Iets na twaalf uur konden ze het park binnen.

“Na twee mislukte verdovingspogingen hebben we de ontsnapte leeuwin met een schot moeten laten inslapen”, klinkt het op Twitter. “Nooit kwam iemand van bezoekers of personeel in gevaar.”

(Lees verder onder de video en de tweet)

Rond tien uur deze voormiddag ontsnapte de leeuwin uit haar kooi. Alle bezoekers werden in veiligheid gebracht en werden verzocht in hun wagen of in de restaurants of winkels van Planckendael te blijven. Over de omstandigheden van de ontsnapping kan Planckendael voorlopig niets kwijt. "Er waren in ieder geval nog maar heel weinig bezoekers gezien het vroege uur en die zijn allemaal veilig", aldus woordvoerster Ilse Segers deze voormiddag. Het evacuatieplan was een tijdlang van kracht. Iets na twaalf uur konden bezoekers het park opnieuw binnen.

(Lees verder onder de video)

Vast in souvenirwinkel “Wij gingen vandaag op uitstap naar Planckendael samen met bewoners van dagcentrum Rozemarijn", vertelde Caitlin Cant deze voormiddag aan VTM NIEUWS. "We kwamen hier aan en moesten onmiddellijk naar de souvenirwinkel. Enkele klasgenoten zitten zelfs nog in hun wagen op de parking", klonk het toen. "Klasgenoten die onderweg waren, zijn terug naar huis gestuurd. Ondertussen hebben we wel water gekregen van het personeel. In totaal zitten hier zo'n veertigtal mensen te wachten op nieuws."