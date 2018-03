"Ontsnapt aan Bende na waarschuwing broer"

“We zijn ontsnapt aan de Bende van Nijvel omdat we op voorhand zijn gewaarschuwd voor de overval op de Delhaize in Aalst.” Dat zegt de familie van een hooggeplaatste bij de Staatsveiligheid in een gesprek met VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. Hij sprak met de zus en het petekind van de intussen overleden man van de Staatsveiligheid.

“Ik herinner me nog dat hij zei ‘Gaan jullie regelmatig naar de Delhaize? Blijf daar tijdelijk weg’”, vertelt de zus van het lid van Staatsveiligheid. Dat heeft de familie van de man dan ook gedaan. “We wisten wat er in Overijse was gebeurd, dus we hebben naar mijn broer geluisterd.”

Of de man ook wist dat de overval op de Delhaize zou gebeurden, dat kan de vrouw niet zeggen. “Hij vertelde nooit over zijn job. Het enige dat hij dan gezegd heeft, was om daar weg te blijven”, vertelt de vrouw. “Als het niet ernstig was, zou hij dat nooit verteld hebben.”

"Hij wist meer dan wij"

“Zoals ik het me herinner, is de aanslag in de Delhaize van Aalst twee weken later gebeurd”, zegt het petekind van de hooggeplaatste bij Staatsveiligheid. Ook hij bleef een tijdlang weg bij de supermarkt. “Via zijn werk zal hij in ieder geval meer geweten hebben dan wij.”

VTM NIEUWS vernam dat de informatie een volledig nieuw element is in het onderzoek. Toch heeft niemand van de familie al iets gehoord van de speurders. “Ik wil mijn verhaal wel vertellen als dat nuttig kan zijn. Tot nu toe heb ik nog van niemand iets gehoord”, zegt het petekind.

"Comité I moet piste onderzoeken"

VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes heeft intussen reacties gekregen op de piste dat Staatsveiligheid vooraf op de hoogte was van de overval. Zowel een gewezen directeur van het Comité I, het controleorgaan op de Staatsveiligheid, als een gewezen lid van het Comité I en het Comité P, zeggen dat het een nieuw element is dat ernstig onderzocht moet worden.

Wat gebeurde er in Aalst?

De overval op een Delhaizefiliaal in Aalst op zaterdagavond 9 november 1985 kostte acht mensen het leven. Het was de bloedigste en meteen ook laatste aanslag die officieel aan de Bende van Nijvel wordt toegeschreven.

Merkwaardig is dat de overvallers een half uur vóór sluitingstijd al arriveerden. Slechts enkele minuten nadat een zwaar bewapende rijkswachtpatrouille op de parking "van hogerhand" de ongewone opdracht had gekregen hun observatiepost te verlaten. Volgens een Aalsters ex-rijkswachtofficier diende de extra rijkswachtbewaking minstens toezicht te houden tot ná het sluitingsuur en zelfs tot een gepantserde geldwagen de dagopbrengsten van de supermarkt had opgehaald.

