"Ontsnapping leeuwin mogelijk menselijke fout"

Mogelijk ligt een menselijke fout aan de basis van de ontsnapping van de leeuwin, die eerder vandaag werd doodgeschoten in Planckendael. Dat heeft het park gezegd tijdens een persconferentie. "We hebben drie uur lang geprobeerd om haar eerst te verdoven, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. De leeuwin liep in de richting van aantal bezoekers en was op een bepaald moment slechts tien meter verwijderd van enkele bezoekers. Toen werd het gevaarlijk."

“Dit is een dramatische dag voor Planckendael”, zei de directeur van de zoo. Hij werd geflankeerd door de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en de directeur veiligheid.

Tot op 10 meter van bezoekers genaderd

“Wij hebben drie uur aan een stuk geprobeerd de leeuwin te compartimenteren, terug te drijven naar haar stal. Dat is niet gelukt. Wij hebben drie uur geprobeerd haar eerst te verdoven”, verklaarde ook de directeur Veiligheid.

"Dat is jammer genoeg niet gelukt. Ze was gefixeerd op de dieren in het zwijnenperk. Maar we hadden niet altijd visueel contact met haar. Op een bepaald moment, na twee pogingen haar te verdoven, is er in de crisiscel door de politie aangeraden het dier neer te schieten. Ze liep in de richting van bezoekers, die wel gecompartimenteerd waren. Dit was de moeilijkste beslissing uit mijn carrière.” De leeuwin was tot op tien meter van een viertal bezoekers genaderd die zich in een treinwagon bevonden.

“Ergste nachtmerrie”

“Dit is een dag die je als zoo nooit hoopt mee te maken”, aldus de algemeen directeur. “We zijn vandaag een dier verloren. Ik kan alleen maar heel erg dankbaar zijn dat er geen andere slachtoffers gevallen zijn.”

De directeur sprak over “de ergste nachtmerrie”. Toch hebben de noodplannen perfect gefunctioneerd, zegt de zoo. “Ik was bijzonder blij dat de politie van Mechelen en het snelle responsteam bijzonder snel waren en volledig ontplooid waren in het park. Er waren nog maar weinig bezoekers, iedereen was al in veiligheid. Dit was een fantastische samenwerking.”

Wellicht menselijke fout

Er wordt nog onderzocht hoe de ontsnapping juist kon gebeuren. Volgens de zoo is er wellicht een menselijke fout gebeurd. Zo was er zeker geen gat in de omheining.

Park terug open

Rond tien uur deze voormiddag ontsnapte de leeuwin uit haar kooi. Alle bezoekers werden in veiligheid gebracht en werden verzocht in hun wagen of in de restaurants of winkels van Planckendael te blijven. Hoe het dier kon ontsnappen, is nog niet duidelijk. Het evacuatieplan was een tijdlang van kracht. Iets na twaalf uur konden bezoekers het park opnieuw binnen.