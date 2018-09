Ontslagen? Doe deze vijf dingen vooral niét

Dat je je - voormalige - baas de huid best niet begint vol te schelden als je jouw ontslag hebt gekregen, spreekt voor zich. Maar er zijn ook enkele minder evidente zaken die je absoluut niet mag doen wanneer je je job verliest. Wij zochten voor jou de do’s en vooral de don’ts uit.

Stribbel niet tegen

“Je werkgever kan je contract op elk moment eenzijdig verbreken of opzeggen. Je kan dus niet weigeren om ontslagen te worden en het heeft ook geen zin om het proces te proberen vertragen door je ontslagregeling niet te ondertekenen. Je handtekening is niet nodig om het contract te beëindigen”, weet Geert Vermeir, senior legal advisor bij SD Worx.

“Uiteraard lees je elk document altijd best na vooraleer je tekent. Wil je graag controleren of de vermelde opzegtermijn of -vergoeding klopt, of wil je even nadenken vooraleer je ermee akkoord gaat, dan kan je daar wel wat tijd voor nemen. Maar dat vertraagt je ontslag niet. Weet ook dat je geen recht hebt op een vergoeding of opzeg als je een zware fout hebt begaan en ontslagen wordt om dringende reden.”

Laat je niet afschrikken door het woord ‘ontslag’

“Veel mensen zien er tegenop om uit te leggen aan een potentieel nieuwe werkgever dat ze zijn ontslagen”, weet de juridisch adviseur.

“Ze zijn bang dat het hun kansen om aangeworven te worden verkleint. Daarom vragen ze soms om het contract in zogenaamd onderling akkoord te beëindigen. Dat ziet er misschien mooier uit op papier, maar let op, het ontneemt je het recht op een werkloosheidsuitkering. Een uitkering is alleen bedoeld voor mensen die onvrijwillig werkloos zijn. Op die manier krijg je ook geen ontslagvergoeding, je stemt namelijk in met het einde van je arbeidsovereenkomst.”

Vergeet je hospitalisatie- en groepsverzekering niet

“Had je een hospitalisatieverzekering of groepsverzekering via je werkgever, vergeet dan niet dat die eindigen op de laatste dag van je arbeidsovereenkomst. Presteer je een opzeg, dan ben je verzekerd tot de laatste dag ervan. Heb je een verbrekingsvergoeding ontvangen, dan stoppen beide verzekeringen meteen. De verzekeraar neemt zelf contact met je op om je opties te verduidelijken. Je groepsverzekering kan je bijvoorbeeld overzetten naar een nieuwe werkgever of je kan de gespaarde som laten staan bij je verzekeraar. Voor een hospitalisatieverzekering zijn er ook allerlei mogelijkheden, dus het is belangrijk om je goed te informeren en de beste keuze te maken voor jouw situatie.”

Beschouw je vakantiegeld niet als leuk extraatje

“Werk je als bediende? Dan krijg je bij je vertrek je zogenaamd vertrekvakantiegeld uitbetaald”, vervolgt Geert Vermeir. “Als bediende bouw je namelijk vakantierechten op voor het huidige jaar en voor volgend jaar. Ben je niet meer in dienst, dan kan je dat verlof niet meer opnemen. Je verworven vakantiedagen worden dus in centen omgezet. In de praktijk wil dat zeggen dat je een flinke som geld extra gestort krijgt, soms meer dan een volledig maandloon. Leuk, maar let daarmee op, want het is een voorschot op je vakantiegeld van volgend jaar! Dat wordt verrekend bij je nieuwe werkgever. Volgend jaar komt er dus een maand of misschien zelfs twee maanden waarin je bijna geen geld gestort zal krijgen, omdat je het vakantiegeld al ontvangen hebt. Zet die centen dus beter opzij.”

Verbrand geen bruggen

“Ontslagen worden is niet leuk, soms kan een ontslag zelfs traumatisch zijn. Maar probeer het toch te rationaliseren”, voegt de juridisch adviseur er nog aan toe. “Maak er geen drama van en verbrand geen bruggen. Want de kans is groot dat je je leidinggevende of je collega’s nog eens tegen het lijf loopt in de toekomst. De bedrijfswereld is klein. Als het ontslag correct is verlopen, dan is er geen reden waarom je niets meer voor elkaar zou kunnen betekenen.”