Ontslag is in België opvallend duur

In België is het opvallend duur om iemand te ontslaan. Dat blijkt uit een studie van dienstverleningsbedrijf Deloitte. Deloitte vergeleek 45 landen van over de hele wereld. Daaruit blijkt dat België het tweede duurste land is. Alleen in Italië kost het nog meer om iemand te ontslaan.

Het mag dan wel duur zijn om iemand te ontslaan, in ons land is dat nog altijd erg gemakkelijk. “België is één van de weinige landen waar je nog gewoon iemand in je bureau kan roepen en zeggen ‘Daar is de deur’. Zolang je maar genoeg betaalt, is dat geen probleem”, klinkt het.

Het is in ons land onder meer gemakkelijk om iemand te ontslaan omdat de ontslagkosten erg voorspelbaar zijn. De opzegtermijn of opzegvergoeding liggen namelijk wettelijk vast. Werkgevers kunnen werknemers ontslaan, zonder dat de rechtbank kan beslissen dat een werknemer opnieuw in dienst genomen moet worden.

Toestemming van rechtbank

In de meeste landen verloopt dat anders. In 75 procent van de ondervraagde landen is een werkgever wel vrij om een werknemer te ontslaan, maar als het ontslag volgens de rechtbank onrechtmatig is, moet de werknemer zijn functie weer uitoefenen. In Nederland en Ecuador moeten werkgevers zelfs op voorhand toestemming hebben van de rechtbank om iemand te ontslaan.