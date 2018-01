Ontploffing Paardenmarkt: omwonenden bieden slaapplaatsen aan

Verschillende Antwerpenaren die in de buurt van de Paardenmarkt wonen, bieden de studenten wiens kot ontoegankelijk of vernield is via sociale media een slaapplaats aan. De hashtag #AntwerpenHELPT werd gelanceerd om dakloze studenten te helpen. Bij de ontploffing eerder vanavond vielen tien tot twintig gewonden, drie mensen bevinden zich nog steeds onder het puin maar de brandweer had contact met hen en ze zijn bij bewustzijn.

Op sociale media is heel wat solidariteit met de bewoners van de getroffen panden. Heel wat mensen bieden spontaan hulp aan.

Op de Stadswaag (zijstraat van de Paardenmarkt) ook een aantal slaapplekken en studeerplekjes vrij voor wie niet thuis geraakt! #Antwerpen stay safe! https://t.co/eNhoj2PECn — Tessa (@tessakerstenn) 15 januari 2018

Studenten in Antwerpen die door ontploffing een slaap- of studeerplaats zoeken voor vannacht: check #paardenmarkt voor het aanbod door hulpvaardige studenten/inwoners. Ik hoop morgen iedereen in goede gezondheid op mijn examen te zien. #staysafe — Michael Opgenhaffen (@MichOpgenhaffen) 15 januari 2018

Er zijn ook heel wat mensen die hopen op een goede afloop voor alle slachtoffers.