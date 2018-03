Ontploffing Deurne veroorzaakt door handgranaten

In Deurne zijn afgelopen nacht twee handgranaten terechtgekomen op een wagen en een huis. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade.

De buurtbewoners hoorden rond half vier twee luide explosies en verwittigden de politie. Die kwam meteen ter plaatse.

“Rond half vier zijn onze diensten verwittigd voor twee explosies. In totaal zijn er een tiental auto’s beschadigd. Er is ook lichte schade aan enkele gevels”, zegt woordvoerder Willem Migom van de lokale politie Antwerpen. De beschadigde woningen hebben vooral glasschade door gebroken ramen.

Kwaad opzet

Volgens het parket gaat het om twee handgranaten. Een granaat kwam op een huis terecht, de andere op een wagen.

De politie houdt rekening met een eventuele link met de Antwerpse haven of een afrekening in het drugsmilieu. De voorbije maanden waren in Antwerpen al vaker voertuigen en woningen het doelwit van aanvallen. Verschillende van die geweldplegingen zouden gelinkt geweest zijn aan het drugsmilieu.

De buurtbewoners worden verder verhoord.