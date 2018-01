Ontploffing Antwerpen: waar is er vandaag hinder?

Heel wat studenten zijn getroffen door de explosie van gisteravond op de Paardenmarkt in Antwerpen. Naast de ontplofte woning bevindt zich een gebouw met een twintigtal koten. "Alle studenten werden geëvacueerd. Wat de examens betreft, bekijken we per student wat er mogelijk is", zegt Peter De Meyer van UAntwerpen aan VTM NIEUWS.

Ouders of studenten die nog vragen hebben, kunnen die stellen via communicatie@uantwerpen.be of kunnen ook terecht op het nummer 03 265 54 54.

Door de ontploffing op de Paardenmarkt moesten verschillende studenten hun kot verlaten. “Heel wat studenten waren nog aan het studeren voor hun examens", zegt De Meyer. Ze verlieten onmiddellijk het gebouw en konden opgevangen worden door familie en vrienden." Ook op Twitter en Facebook boden mensen spontaan slaapplaatsen aan.

Examens

“Examen zullen niet afgelast worden, maar schriftelijke examens kunnen wel eventueel ingehaald worden op de inhaaldag", zegt De Meyer. “Mondelinge examens kunnen we eventueel verzetten. Verder bekijken we geval per geval waar we hulp kunnen bieden."

Hinder verkeer

De Paardenmarkt blijft in ieder geval nog afgesloten voor alle verkeer. Enkel wie binnen de perimeter woont, kan onder politiebegeleiding door. De politie begeleidt ook studenten die naar de universiteit moeten.

Openbaar vervoer

Voor het busverkeer van De Lijn zijn er geen gevolgen. "Door een grote werf volgden de bussen sowieso al een omleiding", zegt Tom Van de Vreken van De Lijn aan VTM NIEUWS.

