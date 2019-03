In de De Pretstraat, vlak bij het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord, is een explosief ontploft. Nadien is er nog een tweede gevonden dat nog kan ontploffen. Daarom is de straat afgesloten.

Ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse om het expolosief onschadelijk te maken.

De explosie deed zich voor vlak bij Park Spoor Noord, waar twee weken geleden al granaten ontploften in de Rupelstraat.

Later meer...