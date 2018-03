In het Luikse Bressoux is de avenue Joseph Merlot afgesloten voor het verkeer, in het kader van een gerechtelijk dossier. Dat meldt de Luikse politie. Ook de ontmijningsdienst is ter plaatse.

De straat werd omstreeks 19.00 uur afgesloten. Het parket is op de hoogte, maar geeft geen commentaar.