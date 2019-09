Ons land heeft er een nieuw prinsje bij

Heugelijk nieuws voor onze Koninklijke familie. Prins Amedeo (33), oudste van vijf kinderen van prinses Astrid, en zijn echtgenote Elisabetta ‘Lili’ Rosbosch von Wolkenstein (31) hebben vrijdag een zoon gekregen. Dat meldt het Paleis via Twitter. “Moeder en zoon stellen het goed.”

“Prins Amedeo en Prinses Elisabetta hebben de grote vreugde om de geboorte van hun zoon aan te kondigen”, klinkt het op Twitter. “Hun zoontje werd geboren op 6 september om 21u05 in het UMC Sint-Pieter Ziekenhuis in Brussel en weegt 3,3 kg en meet 50 cm. Moeder en zoon stellen het goed.”

Amedeo en Lili trouwden in de zomer van 2014 in Rome. In mei 2016 werden ze voor de eerste keer ouders. Toen het koppel na de geboorte van hun dochtertje Anna Astrid het ziekenhuis in Brussel verliet liet kersverse vader Amedeo weten dat het ouderschap “helemaal nieuw” voor hen was en dat ze “een beetje nerveus” waren.