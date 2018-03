Ons land heeft 1ste pizza-automaat

Het station van Mechelen pakt uit met een primeur. In de stationshal staat sinds gisteren een automaat die in drie minuten verse pizza serveert. Voorlopig gaat het nog om een proefproject.

Na grote successen in Italië en het Verenigd Koninkrijk, krijgt nu ook België een pizza-automaat. In het Mechelse station loopt een proefproject van ‘Let’s Pizza’. Dat bedrijf biedt pizza’s aan uit een automaat. De machine bereidt in drie minuten een volledige pizza.

Je hebt de keuze uit vier verschillende soorten. Nadat je je keuze gemaakt hebt, kan je door het raam volgen hoe het deeg wordt gevormd en gekneed, belegd en vervolgens wordt gebakken. Na drie minuten kan je de doos met de pizza meenemen.

Extra service

“Met deze automaat willen we vooral een extra service bieden aan de reizigers”, zegt Geert Dierckx, woordvoerder van NMBS aan Gazet van Antwerpen. De automaat biedt een oplossing voor reizigers die ’s avonds laat nog een snelle hap willen eten. De machine kan honderd pizza’s maken voordat de ingrediënten moeten aangevuld worden.