Onrustige arrestatie van man die caféklant aanviel met een bijl

In Sint-Jans-Molenbeek is gisteren een man aangevallen met een bijl. Het slachtoffer raakte gewond maar verkeert niet in levensgevaar. De juiste aanleiding voor de aanval is nog niet duidelijk maar volgens de eerste gegevens hadden beide mannen het gisteravond al aan de stok gehad in een café op de Jubileumlaan. Een derde man was toen tussenbeide gekomen en had de twee uit elkaar gehaald. De aanvaller kon ingerekend worden maar die aanhouding verliep onrustig. De politie was wel massaal aanwezig en kun zo de rust bewaren.