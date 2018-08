Ongeval Sint-Niklaas: Inzittenden op vlucht na eerder ongeval?

Twee twintigers en een dertiger die mogelijk betrokken waren bij het dodelijke ongeval in Sint-Niklaas zijn opgepakt. Een wagen reed gisteren op het voetpad in op een vrouw en haar twee kindjes. Daarbij kwam een vijfjarig meisje om het leven. De politie onderzoekt nu of de inzittenden van de auto ook iets te maken hebben met een eerder vluchtmisdrijf, zo meldt Gazet van Antwerpen.

De auto had gisteren een bocht gemist en reed aan hoge snelheid in op een moeder en haar twee dochters nabij een Lidl-filiaal. Een vijfjarig meisje overleefde de klap niet. De vrouw en de zus van het overleden meisje werden met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee van de drie inzittenden sloegen op de vlucht, maar iedereen kon korte tijd later ingerekend worden door de politie. De drie zijn geen onbekenden voor het gerecht. Waarom ze precies op de vlucht sloegen, was gisteravond nog onduidelijk. Het gaat om twee twintigers en een dertiger. Ze verplaatsten zich in een wagen met Nederlandse nummerplaat, maar zijn afkomstig uit de buurt van Sint-Niklaas. Dat bevestigen ook de buurtbewoners. Eén van hen werd herkend en staat bekend voor drugsgebruik en dealen. Ook zijn kompanen hebben een strafblad en zijn bekend voor allerlei verkeersinbreuken, maar ook voor zwaardere delicten zoals diefstallen met geweld.

Het onderzoek is nu in handen van de federale gerechtelijke politie. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het labo en het parket kwamen eveneens ter plaatse.

Ander vluchtmisdrijf?

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt of de inzittenden ook in verband gebracht kunnen worden met een ander ongeval met vluchtmisdrijf in Sint-Niklaas, zo schrijft Gazet van Antwerpen. Vermoedelijk waren ze op de vlucht nadat ze een fietser hadden aangereden. Hun auto reed aan een rotvaart door het centrum van de stad en miste een bocht nabij de Lidl, met het gruwelijke ongeval tot gevolg.

Wie achter het stuur zat, was maandag nog niet duidelijk.

Bekijk ook: