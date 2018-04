Ongeval op E40 in Beernem afgehandeld

Op de E40 van Gent naar Oostende is ter hoogte van Beernem een ongeval gebeurd. Daardoor liepen wachttijden op richting de kust. Intussen is het ongeval afgehandeld en is de weg opnieuw vrij.

Het ongeval gebeurde deze voormiddag met een lichte vrachtwagen. Er vielen geen gewonden en er is enkel materiële schade. Het takelen van de brokstukken kan nog even duren.

Door het ongeval liep de file op tot meer dan één uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde bestuurders daarom aan om te rijden. Intussen is het ongeval afgehandeld en is de rijbaan opnieuw vrij.