Ongeval op E19 Mechelen: 1 dode

Bij een zwaar ongeval op de E19 richting Antwerpen in Mechelen is vanmiddag een dode gevallen. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Door het ongeval zijn er twee rijstroken afgesloten en moeten bestuurders al een uur aanschuiven.

Het ongeval vond omstreeks 11.30 uur plaats: een zestiger reed met zijn wagen op de autosnelweg (met een aanhangwagen), die stopte ter hoogte van Mechelen-Noord op de pechstrook. Bij het uitstappen werd de man gegrepen door een vrachtwagen. De man was op slag dood.

Het parket is momenteel ter plaatse om foto's te nemen en de exacte omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

Door het ongeval zijn op de E19 twee rijstroken afgesloten op de plaats van het ongeval. Er staat daardoor een half uur file richting Antwerpen vanaf Zemst. Wie van Brussel naar Antwerpen moet, rijdt dus beter via de A12.

Van Brussel naar Antwerpen? Kies vanmiddag best voor de #A12. Door een ernstig ongeval in Mechelen-Noord staat er 8km file op de #E19. Her verkeer beschikt daar maar over 1 rijstrook. pic.twitter.com/Hb5BnWOcnE