Ongeval Oostende met 10 voertuigen

In Oostende is vanmorgen een zwaar ongeval met acht voertuigen gebeurd. Daarbij vielen vier lichtgewonden en 1 zwaargewonde, bevestigt de politie van Oostende aan VTM NIEUWS.

Het ongeval gebeurde om 7.30 uur aan de wegwerkzaamheden in de Zandvoordestraat. “Eerst is een vrachtwagen ingereden op drie auto’s, maar er was alleen blikschade”, zegt commissaris Carlo Smits. “Even verderop in de file is een tweede vrachtwagen ingereden op nog drie andere voertuigen. De chauffeur heeft gepanikeerd toen hij de file zag. In plaats van te remmen heeft hij gas bijgegeven.”

De tweede vrachtwagen ramde twee auto’s en een bestelwagen. Daarbij vielen vijf gewonden. “De bestuurster van een kleine auto zat met haar benen gekneld”, zegt Dries Van der Veken van de Oostendse brandweer. “We hebben het dak van de auto moeten verwijderen om haar te kunnen bevrijden. Ze werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, maar ze is niet in levensgevaar.”

De Zandvoordestraat lag vol brokstukken. De straat was dan ook lange tijd afgesloten. Het duurde tot na 10 uur voor alle acht de voertuigen waren getakeld.