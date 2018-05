Onduidelijkheid over nieuw voorstel Brussels Airlines

De kans is klein dat het vandaag tot een akkoord komt tussen de piloten en de directie van Brussels Airlines, want het is onduidelijk of de directie deze ochtend een nieuw voorstel kon voorleggen aan de piloten. Dat werd daarnet duidelijk, doordat het geplande sociale overleg om 10 uur niet op tijd van start ging. Intussen is het overleg wel bezig.

Bij Brussels Airlines wordt vandaag opnieuw gestaakt. De piloten beslisten om afgelopen maandag en vandaag het werk neer te leggen, na een maandenlang conflict met de directie over onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. Ook de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lowcosttak van het Duitse Lufthansa, speelt een rol in het conflict.

Voorstel maandag afgekeurd

"Het is belangrijk dat we tot een oplossing komen", zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. "We hebben maandag een voorstel op tafel gelegd waarvan we denken dat het dichter komt bij de verzuchtingen van de piloten, met veel aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé. Dat voorstel is niet te nemen of te laten", benadrukt de woordvoerster. "We zullen op basis daarvan verder praten."

Het voorstel dat maandagavond op tafel lag, volstond voor de bonden in elk geval niet om tot een akkoord te komen. Voor hen is het vandaag "erop of eronder".

Nieuw plan op tafel?

Het sociaal overleg dat vandaag gepland stond om 10 uur, is later dan verwacht van start gegaan. De directie zou tijdens de verzoeningsvergadering een nieuw voorstel voorleggen aan de vakbondsafgevaardigden, maar het is onduidelijk of dat effectief gebeurd is. Dat het vandaag tot een akkoord komt, lijkt dan ook steeds minder geloofwaardig te worden. Om 17 uur deze namiddag komt er alvast een sociaal bemiddelaar om een stand van zaken te nemen.

Een eventueel akkoord met de piloten betekent ook niet noodzakelijk het einde van de sociale onrust bij Brussels Airlines. Ook de stewardessen en stewards laten weten dat het tijd is dat ze meer "waardering en respect" krijgen.

