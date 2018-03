Ondoordringbaar zeil voor trucks

In de strijd tegen diefstal, indringing en vandalisme in vrachtwagens pakt een Belgisch-Nederlandse samenwerking uit met ondoordringbare zeilen met sensoren. Die moeten verhinderen dat transmigranten in de trucks klimmen. Het pilootproject wordt getest in Oostende en het Nederlandse Moerdijk, en is een wereldprimeur.

Havens en vrachtwagens vallen vaak ten prooi aan diefstal, vandalisme en indringing. Om daar paal en perk aan te stellen hebben een aantal bedrijven en kenniscentra uit België en Nederland innovaties ontwikkeld om vrachtwagens en havens af te sluiten.

Een van die innovaties is de ontwikkeling van een ondoordringbaar zeil voor de opleggers. Het zeil is gemaakt van speciaal geweven staaldraad, waardoor het quasi onmogelijk is om er door te geraken met een mes of andere scherpe voorwerpen.

Binnenkort worden er ook testen gedaan met een versie met sensoren in. Die zullen signaleren wanneer iemand door het zeil probeert te snijden, en geven meteen een alarmsignaal bij een meldkamer. Het slim dekzeil moet transmigranten ontmoedigen om in vrachtwagens te klimmen omdat ze op die manier ongezien in Groot-Brittannië hopen te raken.

"Snel terugverdiend"

Zo een zeil kost enkele duizenden euro's per vrachtwagen, maar volgens West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé verdienen transportfirma's die investering snel terug.

De transportsector zelf staat niet weigerachtig tegenover de slimme zeilen, maar vindt wel dat ons land de oorzaak van het probleem moet aanpakken door ervoor te zorgen dat er minder transmigranten zijn.

Wereldprimeur

Het gaat om een wereldprimeur die de naam Passant meekreeg en vandaag werd voorgesteld in Ardooie, bij textielspecialist Sioen die de zeilen vervaardigt. Het pilootproject wordt getest in Oostende en het Nederlandse Moerdijk.

De werkzaamheden werden gecoördineerd door Innos, het innovatienetwerk van het Belgische Vias institute en het Nederlandse DITSS (Dutch Institute for Technology).