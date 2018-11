Onderzoeksschip van Vlaamse Overheid vaart zich vast in Oostende

Aan de kop van de haven van Oostende heeft het onderzoeksschip Sirius van de Vlaamse overheid zich vastgevaren. Er wordt gewacht op hoogtij om het schip los te trekken.

Het incident gebeurde rond 18.30 uur toen de Sirius de haven van Oostende wou binnenvaren. Door een tegenligger die de haven uit wou, moest de Sirius uitwijken. Het is niet duidelijk of het schip effectief tegen de oostelijke strekdam is gebotst. Het schip ligt momenteel vast ter hoogte van die dam.

De Zeehond, een ander schip van de Vlaamse overheid, en nog een schip liggen in de buurt om de Sirius indien nodig los te trekken. Op dit moment wordt dat nog niet gedaan. Er wordt gewacht op hoogwater, in de hoop dat het schip dan vanzelf weer los raakt. Het is nog niet duidelijk of er schade is. Op dit moment zou het nog geen water maken.

De Sirius werd pas in het voorjaar van vorig jaar in gebruik genomen. Het hoogtechnologisch schip van de Vlaamse overheid vervult verschillende taken, met de focus op vlot en veilig scheepvaartverkeer. Zo zet ze bemande en bedrijfsklare vaartuigen in voor hulpverlening als voor wetenschappelijk onderzoek.