Onderzoeksrechter voetbalschandaal trekt zich niet terug, advocaat scheidsrechter: "Mij kunnen ze met niets meer verrassen"

Advocaat Hans Rieder, die scheidsrechter Bart Vertenten verdedigt, hoopt dat zijn argumenten sterk genoeg zijn om onderzoeksrechter Joris Raskin toch van het voetbalonderzoek te halen door het Antwerpse Hof van Beroep. Dat zegt hij in een telefonisch gesprek aan VTM NIEUWS. Rieder diende een wrakingsverzoek in tegen de onderzoeksrechter, maar die weigert een stap opzij te zetten.

Nu onderzoeksrechter Raskin laat weten dat hij zich niet terugtrekt, moet het Antwerpse Hof van Beroep beslissen of hij kan aanblijven in het dossier. Advocaat Hans Rieder hoopt daar zijn slag thuis te halen.

Hij weigert inhoudelijk te reageren op de beslissing van Raskin maar zegt wel: “Mij kunnen ze met niets meer verrassen”. Rieder zegt ook dat hij nu “eerst de motieven van Raskin zal lezen en later zal communiceren”.

Geen stap opzij

“Onderzoeksrechter Joris Raskin laat weten dat hij weigert zich te onthouden", klinkt het in een persbericht dat het parket vandaag uitstuurde. "Aldus zal het wrakingsdossier conform de wettelijke bepalingen overgemaakt worden aan het Hof van Beroep te Antwerpen, dat een beslissing zal nemen inzake het neergelegde verzoekschrift.”

Licentiecommissie

Advocaat Hans Rieder, die scheidsrechter Bart Vertenten verdedigt, diende een wrakingsverzoek in tegen onderzoeksrechter Raskin. Het lag in de lijn der verwachtingen dat het dossier zo'n wending zou nemen, omdat Rieder na de raadkamerzitting vorige dinsdag er al zijn ongenoegen over uitte dat de onderzoeksrechter ook zetelde in de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De Gentse procedurepleiter verweet de onderzoeksrechter zo belangenvermenging. "Hoe kan iemand die verbonden is aan de voetbalbond beslissen over de aanhouding van mijn cliënt, die er als bediende een contract heeft lopen?", vroeg de raadsman zich af.