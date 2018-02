Onderzoek zelfdoding "gepeste" ambtenaar

De stad Antwerpen is een intern onderzoek gestart nadat vorig week een stadsambtenaar uit het leven stapte, vermoedelijk door pesterijen op het werk. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Borsbekeneaar Eddy Gillis had op 30 augustus 2017 nog een man tegengehouden die op de Antwerpse Ring zelfmoord wou plegen. Eind vorige maand werd hij daarom nog gehuldigd door burgemeester Dis Van Berckelaer. Maar afgelopen maandag stapte de 46-jarige man zelf uit het leven.

Zware verwijten

Volgens zijn familie werd Eddy Gillis al jaren gepest op zijn werk, bij de vuilnisophaaldienst van de stad Antwerpen. “Hij had zijn baas er al over aangesproken, maar er veranderde niets”, vertelt zijn vader. “Zijn collega’s verweten hem zelfs een pedofiel te zijn. Hij moet dan ook al langer met die donkere gedachten gespeeld hebben, want hij schreef een lange afscheidsbrief.”

De stad Antwerpen heeft besloten een intern onderzoek op te starten om na te gaan wat er waar is van de aantijgingen. Of het klopt dat de man de pesterijen intern al had aangekaart bij zijn chef, kan de woordvoerder niet bevestigen.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website van de Zelfmoordlijn.