Onderzoek naar valse tickets Ed Sheeran

De Economische inspectie is een onderzoek gestart naar valse tickets voor het concert van Ed Sheeran, gisterenavond. Dat was al maanden uitverkocht, maar oplichters lieten mensen toch nog tickets kopen via Facebook. Die tickets zagen er betrouwbaar uit, maar ze bleken allemaal gephotoshopt.

In maart doet Stef Gits een oproep op Facebook: Tickets gezocht voor Ed Sheeran. Een vrouw contacteert hem: voor 100 euro per ticket, de normale prijs, kan hij ze overkopen.

“Dat zag er betrouwbaar uit, een paar messenger berichten heen en weer”, zegt slachtoffer Stef Gits. “Ik heb de tickets betaald en ontvangen, het zag er heel echt uit. Tot aan de deur: vervalst. compleet fake, de streepjescode was vervalsd, photoshop waarschijnlijk maar het ticket bestond dus niet.”

Onvoorzichtig

Stef beseft dat het misschien onvoorzichtig was van hem, tickets kopen van iemand die je niet kent.

Toch was hij eigenlijk wel op zijn hoede. “Ik heb mijn bank nochtans gevraagd haar rekeningnummer te controleren en dat bleek een legitiem en bestaand nummer”, zegt Gits.

Niet de enige

Als hij de fraude gaat aangeven, blijkt hij niet de enige: “Aangezien ik ter plaatse hoorde dat dezelfde naam toch dikwijls terugkwam, zou ik toch geneigd zijn om te denken in de richting van een georganiseerde fraude. Maar goed, ik ben geen politieman, dus dat zal het verder onderzoek uitwijzen. Voor hetzelfde geld is die arme vrouw haar profiel zelf gehacked.”

De Economische inspectie is intussen een onderzoek gestart.

Bekijk hier hoe Ed Sheeran zijn concert aftrapte: