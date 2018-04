Onderzoek naar sluis na ongeval met kind (1,5)

Beheersmaatschappij De Vlaamse Waterweg start een onderzoek naar het ongeval aan het sluizencomplex in het Oost-Vlaamse Wichelen. Daar raakte gisteren een kind van anderhalf jaar zwaargewond toen het tussen twee roosters viel, acht meter naar beneden.

Morgen komt een aannemer ter plaatse die een tijdelijke afsluiting zal plaatsen. “We gaan bekijken hoe het ongeval is kunnen gebeuren en hoe we er in de toekomst mee moeten omgaan”, zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg aan VTM NIEUWS. Volgens de brandweer zijn er wel meerdere, gelijkaardige sluizencomplexen in Vlaanderen.

Het kind was gisteren met zijn ouders aan het wandelen toen het naast de rooster viel en in een gat terechtkwam. Het raakte daarbij enkele metaalobstakels. Het kind viel relatief zacht op een ondiepe, modderachtige ondergrond.

Een passant had een passende moersleutel en maakte het beveiligingsrooster open. Zo kon het kind na ongeveer tien minuten zwaargewond bovengehaald worden.

Foto HLN: Didier Verbaere