Onderzoek naar Ryanair in Zaventem

De sociale inspectie onderzoekt de activiteiten van Ryanair op de luchthaven van Zaventem. De christelijke vakbond hoopt dat de Ierse lagekostenspeler daardoor het "zwakke statuut" van zijn werknemers opwaardeert. Dat bericht De Tijd.

De sociale inspectie van Halle-Vilvoorde neemt sinds enkele maanden de activiteiten van Ryanair op Brussels Airport onder de loep. Het onderzoek is opgestart na een klacht die de christelijke vakbond eind vorig jaar indiende tegen het zwakke statuut van het Belgische Ryanair-personeel, dat werkt volgens een minder interessant Iers contract en in Ierland belastingen betaalt.

Verschillende werknemers die met een Iers contract op de Zaventemse thuisbasis werken, moesten de voorbije tijd vragen over hun uurroosters, targets en arbeidsuren beantwoorden. Zo willen de inspecteurs vaststellen of de activiteiten van de Ierse lagekostenmaatschappij als een volledig Belgische hub kunnen worden aangezien. Eenvoudig loopt het onderzoek bij het angstige personeel echter niet. Het cabinepersoneel van Ryanair, vaak goedkope werkkrachten uit Oost- of Zuid-Europa, wisselt elke twee jaar van standplaats en is amper georganiseerd.

Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC verwacht dat de inspectie in mei of juni met een rapport komt.