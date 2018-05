Onderzoek naar mogelijke kinderlokker

De politie Kouter is een onderzoek gestart naar twee meldingen van een mogelijke kinderlokker in Ichtegem en deelgemeente Eernegem. Maandagnamiddag rond 17 uur zou een tienerjongen in de Kasteeldreef in Eernegem opgewacht zijn door de bestuurder van een grijze wagen.

Zijn moeder plaatste een oproep op Facebook die intussen al bijna 3.500 keer werd gedeeld. “Toen mijn zoon voorbijreed, deed de man z’n deur open en trok hem van z’n fiets. Hij vroeg hem om mee te komen. Mijn zoon kon zich losmaken en wegrijden.”

“De bestuurder had een lichtdonkere huidskleur, donker haar en donkere ogen. Hij was zwaar gebouwd, tussen dertig en veertig jaar oud en had een zwart T-shirt met witte letters en een korte donkere broek aan”, zegt de moeder nog.

Tienermeisje

In de buurt van het industrieterrein in Ichtegem zou zondagavond ook een tienermeisje van haar fiets geduwd zijn door een man van rond de 35. Ze raakte lichtgewond en diende intussen samen met haar ouders klacht in.