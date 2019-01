Onderzoek naar beelden van 'dollende Dutroux' in gevangenis

Via de Franstalige kranten van Sudpresse zijn nieuwe beelden verschenen van seriemoordenaar Marc Dutroux tijdens zijn wandeling in de gevangenis van Nijvel.

De beelden tonen hoe Dutroux zich alleen amuseert tijdens zijn wandeling op de binnenkoer. Dutroux zit in een speciaal regime, waarbij hij tijdens zijn wandeling geen andere gedetineerden tegenkomt. Op de beelden is te zien hoe Dutroux in korte broek rondwandelt en glijdt over een ijsplek. Enkele gevangenen die uitzicht hebben op de binnenkoer geven wat opmerkingen waarop Dutroux met een glimlach reageert.

Onderzoek gestart

De dienst strafinrichtingen is een intern onderzoek gestart naar wie de beelden heeft gemaakt. Mogelijk gaat het om een medegedetineerde.

Dutroux is in 2004 tot levenslang veroordeeld, voor kindermoord, ontvoering en verkrachting. Ook in 2014 doken al eens beelden van Marc Dutroux in de gevangenis op.