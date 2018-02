Onderzoek geopend naar Brusselse vzw

De fiscus start een onderzoek naar de Brusselse vzw Gial. Dat verneemt VTM NIEUWS bij het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Dit weekend kwam uit dat een directeur als schijnzelfstandige achttien jaar lang tot 1.000 euro per dag factureerde aan de vzw.

De fiscus zal niet alleen het gewraakte contract onderzoeken, maar meteen de hele werking van de vzw Gial. N-VA vroeg gisteren al het ontslag van PS-schepen Karine Lalieux, zij was de bevoegde schepen die in 2008 het contract voor onbepaalde duur verlengde.

Audit

De betalingen van de directeur kwamen aan het licht na een audit op vraag van de nieuwe directie van de vzw. Staatssecretaris voor Digitalisering in het Brussels Gewest Bianca Debaets (CD&V) spreekt van een serieus gebrek aan transparantie en efficiëntie.

Openbare aanbesteding

De nieuwe directie maakte na de audit in december, na 18 jaar een einde aan het contract met consultancybedrijf Altera Via, dat door directeur Michel Leroy wordt beheerd. De competenties van Leroy worden niet in vraag gesteld, schreef Le Vif. Door het hoge bedrag van het contract, had er echter een openbare aanbesteding moeten komen. In de plaats daarvan werd het contract voor onbepaalde duur verlengd, terwijl dergelijke contracten normaal gezien regelmatig moeten worden herzien.

