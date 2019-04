Onderzoek dood Mawda bijna klaar

De Irakees die het busje bestuurde waarin de Koerdische peuter Mawda zat, is uitgeleverd aan ons land en werd al verhoord. Het onderzoek naar het schietincident is bijna klaar. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

Na het dramatische incident op 17 mei 2018, waarbij Mawda na een achtervolging door een politiekogel dodelijk in het hoofd werd geraakt, mengde de verdachte zich vermoedelijk onder de ­migranten in de bestelwagen. Hij kon worden geïdentificeerd nadat op het stuur en de versnellingspook van de bestelwagen DNA werd gevonden.

De man, een Irakees van in de twintig, werd eind juli eerder toevallig in Engeland opgepakt. Het parket van Bergen voert het onderzoek naar het schietincident, het federaal parket voert het onderzoek naar mensenhandel en -smokkel.

Eerst vroeg het parket van Bergen aan Engeland om de man over te leveren, daarna stuurde ook het federaal parket een verzoek. Door die verschillende procedures sleepte de overlevering langer aan, maar sinds enkele dagen is de verdachte in ons land, bevestigde ook het federaal parket. "Om het onderzoek naar het schietincident af te ronden, was het wachten op de overlevering en het verhoor van de verdachte.

Intussen heeft de ­onderzoeksrechter van Bergen hem inderdaad verhoord. Dat betekent dat het onderzoek naar het schietincident bijna klaar is", verklaarde de Bergense procureur-generaal Ignacio de la Serna aan De Standaard.