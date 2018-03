Ondergrondse brand in Brussel: veel rook

In Brussel is een brand uitgebroken in een ondergrondse ruimte op de Zuidstraat. Daarbij ontstond er veel rook, waardoor mensen hun kamer in een hotel in de buurt moesten verlaten. Er vielen enkele lichtgewonden.

Enkele buurtbewoners moesten hun appartement verlaten en in hotel Bedford moesten toeristen hun kamer verlaten. Er vielen enkele lichtgewonden, vooral door lichte rookintoxicatie en paniek. De slachtoffers worden ter plaatse, in een café in de buurt, verzorgd.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk. In de omgeving van de Zuidstraat en de Cellebroersstraat is heel wat rook te zien. Het medisch rampenplan wordt niet afgekondigd.