Ondanks verbod: Roundup nog altijd in rekken

Vanaf deze week mogen winkels geen onkruidverdelgers met glyfosaat, zoals Roundup, meer verkopen. Toch zijn er nog altijd winkels waar het product in de rekken ligt. Dat heeft VTM NIEUWS onderzocht. Ook online kan je de onkruidverdelger makkelijk bestellen.

In het Horta-filiaal van Zemst was vanmorgen nog Roundup te koop, terwijl het product sinds deze week niet meer verkocht mag worden aan particulieren. “Een spijtige zaak”, vindt woordvoerder Joris Pitteurs.

Winkel in fout

"Alle winkels weten dat de verkoop van Roundup stopgezet is, dus we betreuren het dat er een winkel is die een fout gemaakt heeft”, legt Pitteurs uit. “De producten zijn uit de rekken gehaald en worden vernietigd.”

Online verkoop

Ook op Nederlandse sites kan je eenvoudig aan Roundup geraken, hoewel de verkoop van het product strafbaar is. “Dit is geen ideale situatie”, zegt Maarten Trybou van de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen bij de FOD Volksgezondheid. “Dat zal er zeker voor zorgen dat die middelen hier nog gebruikt zullen worden.”