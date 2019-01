Ondanks sneeuw begint ochtendspits rustig

De ochtendspits is woensdag rustig op gang gekomen. Omstreeks 7 uur stond er op de Vlaamse snelwegen 15 kilometer file, waar dat normaal 60 kilometer is. In West- en Oost-Vlaanderen zijn niet overal op de snelwegen alle rijstroken sneeuwvrij. Plaatselijk zijn er daardoor vertragingen, zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Om 5 uur werden alle spitsstroken op de snelwegen al opengesteld, dus ook de avondspitsstroken die normaal pas in de namiddag opengaan. "Door er verkeer op te laten rijden, kunnen we vermijden dat ze ingesneeuwd geraken en onbruikbaar worden", aldus woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Om 04.30 uur waren er twee ongevallen in Wevelgem en Aalbeke, maar voorts zijn er weinig incidenten die gelinkt zijn aan het winterweer.