Omwonenden dodelijke explosie krijgen ongepaste reclame in brievenbus: “Dit is lijkenpikkerij”

Kort na de dodelijke explosie in Wilrijk probeert een handelaar munt te slaan uit de ramp. Buurtbewoners kregen een kaartje in de bus van een glazenmaker die reclame maakt om beschadigde vensters te vervangen.

Bewoners aan het Ridderveld zijn hier niet over te spreken. “Dat vind ik érg ongepast”, zegt een buurtbewoner aan ATV. “Dit is lijkenpikkerij. Zeker als je weet dat er een dode is gevallen.

Bij de zware explosie in Wilrijk liet de 86-jarige Louisa D. het leven. Ze woonde in een van de drie rijhuizen die door de ontploffing volledig van de kaart werden geveegd. Drie andere personen werden door de brandweer en Civiele Bescherming levend van onder de brokstukken gehaald. Zij raakten gewond, één van hen heeft het ziekenhuis intussen mogen verlaten.