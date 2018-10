Omstaanders bevrijden 2 mensen uit zinkende auto

Een wagen is deze middag om 12.15 uur in de Gentse Watersportbaan beland. In de auto zaten twee personen, waaronder een 91-jarige man. Zij konden ongedeerd uit het voertuig worden gehaald door omstaanders.

“In de wagen zaten een 91-jarige bestuurder en zijn passagier”, zegt woordvoerder van de Gentse politie, Matto Langeraert. “Ze raakten lichtgewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.” Het ongeval gebeurde door een stuurfout. “De man is tegen de hoge stoeprand gereden en heeft erna een verkeerde stuurbeweging gemaakt. Hierdoor reed hij het water in.” De wagen kwam een vijftal meter van de oever tot stilstand en begon traag te zinken.

Enkele voorbijgangers zagen het ongeval gebeuren en stopten onmiddellijk hun wagen. Ooggetuigen zagen hoe twee moedige omstaanders hun kleren uitdeden en in hun ondergoed richting het water gingen. Alvorens erin te springen voelden ze toch even of het water niet te koud was.

Een van de twee redders zwom naar de achterkant van de wagen waar hij de koffer kon openen. De oudere man kon zijn gordel losmaken en werd via de koffer uit zijn zinkend voertuig gehaald. Intussen waren de mug en andere hulpdiensten al toegekomen. Toen de bejaarde man met hulp van de tweede man aan de oever kwam, kreeg hij al de eerste zorgen toegediend.

Drie kwart onder water

“Die auto lag bijna in het midden van het water”, zegt een ooggetuige. “Het leek niet goed af te lopen, die auto zat al drie kwart onder water toen die twee mannen besloten erin te springen. Een geluk dat ze er snel bij waren en die mensen eruit kregen. Het kon allemaal anders gelopen zijn, het zijn echte helden.”

De auto werd door het duikteam van brandweerzone Centrum naar de kant gesleept, waarna hij uit het water getakeld werd. Liters water stroomden uit de wagen. Opvallend, de auto kon tegen een stootje, de ruitenwissers veegden het overtollige water weg tijdens de takeling.

Eerdere incidenten

In de Watersportbaan overleed dit jaar in juni nog een 30-jarige man toen die ’s nachts het water probeerde over te zwemmen. Hij kwam halverwege in de problemen. Zijn vrienden sprongen nog in het water om hem te redden, maar konden hem niet vinden.

Op diezelfde plek waar de auto het water inreed, werd begin juli de scanwagen van het Gentse Mobiliteitsbedrijf vernield. De scanwagen rijdt langs geparkeerde auto’s, scant hun nummerplaat en checkt of ze een geldig parkeerticket hebben. Het testproject van het Mobiliteitsbedrijf was nog geen maand oud toen het ongeval gebeurde.