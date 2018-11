In Middelkerke was vandaag een vreemd soort regenboog te zien, één die in de verkeerde richting boog. Het gaat om een zogenaamde beeld circumzenitale boog. Die kan je zien als er dunne bewolking is, met ijskristallen. Het zonlicht breekt in die kristallen en verandert van richting. Het lijkt uitzonderlijk, maar toch komt zo'n verschijnsel wel vaker voor.