Gisteren zagen verschillende mensen in West-Vlaanderen een wel heel speciale regenboog. Geen ‘traditionele’ die ergens op de grond eindigt, maar een omgekeerd exemplaar. Er was ook geen regen in aantocht.

Zo’n ‘circumzenitale boog’ door de breking van zonlicht in ijskristallen van cirruswolken, zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. De regenboog werd onder andere in Ardooie en Zonnebeke gespot.