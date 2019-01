Ombudsman waarschuwt voor populaire elektrische wagens: “Die groepsaankoop? De mensen gaan klagen”

Een week na de lancering van de groepsaankoop voor elektrische wagens hebben al 1.926 mensen zich als geïnteresseerde geregistreerd, meestal 55-plussers. Maar de Vlaamse ombudsman waarschuwt voor verrassingen. “Meestal zijn groepsaankopen de beste garantie om niét de beste prijs te hebben”, zegt ombudsman Bart Weekers.

Vorige week lanceerde de Vlaamse overheid een groepsaankoop van elektrische wagens. Intussen hebben al 1.926 mensen zich ingeschreven, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat zij ook allemaal een wagen gaan kopen. Opvallend: liefst 44 procent van het totaal aantal inschrijvingen zijn 55-plussers. Dikwijls gaat het om iets oudere mannen uit de Gentse of Antwerpse stadsrand. “Vaak willen mensen een tweede, oudere dieselwagen wagen vervangen door een elektrisch exemplaar”, zegt Jean-Louis Van Marcke van Bobex, het bedrijf dat de groepsaankoop organiseert.

Toch reageert niet iedereen positief. “Meestal zijn groepsaankopen de beste garantie om niét de beste prijs te hebben”, zegt Vlaams ombudsman Bart Weekers. “Ook nu kreeg ik al veel klachten van mensen die een betere deal hebben gevonden. Ik begrijp de goede bedoelingen, maar ik kan de klachten over enkele maanden al voorspellen.”

“Op de website doen ze alsof iedereen recht heeft op de premie van de Vlaamse overheid. Terwijl dat helemaal niet zo is. De zero-emissiepremie (tot 4.000 euro) krijg je alleen als je die wagen als particulier aankoopt. Onlangs kwam er een advocaat bij mij. Hij was naar zijn dealer gegaan, en die vroeg hem waarom hij de wagen niet op naam van de zaak zou zetten. Dat deed hij, maar nadien werd die premie hem wel geweigerd.”

Blijf bij je leest

“Dus over enkele maanden gaat het Vlaams Energieagentschap (VEA) de wind van voren krijgen, omdat het die premies niet aan iedereen zal uitbetalen”, gaat Weekers verder. “Die mensen gaan klagen, en dan ga ik moeten zeggen: sorry overheid, als jullie zo communiceren, dan begrijp ik dat mensen dit niet wisten. Dan is de vraag: krijgen die mensen alsnog hun premie?”

Bij Bobex was men zich gisteravond van geen kwaad bewust. “Dat staat wél op onze website, maar we zullen het nog eens expliciet vermelden bij de prijsvergelijking, zodat mensen zich zeker niet vergissen.”

De ombudsman benadrukt ook dat de premies niet eindeloos zijn. “Voor dit jaar is een budget van 11,2 miljoen voorzien, maar op is op.” Bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen. Vorig jaar werd er maar 2,17 miljoen uit het fonds gebruikt. “En toch moet je daar als overheid aan denken. Voor mij illustreert dit nog maar eens: schoenmaker, blijf bij je leest”, aldus de ombudsman.