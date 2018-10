Oktober start grijs en nat

Opklaringen wisselen vandaag af met stapelwolken waarin buien tot ontwikkeling kunnen komen. Die kunnen vanochtend redelijk fel zijn en vooral aan zee kan er een donderslag weerklinken. De maxima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 13 of 14 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit het noordwesten tot het noorden, zegt het KMI.

Vannacht wordt het droog met wolkenvelden en opklaringen. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe in het noordwesten van het land. De minima liggen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 10 graden aan de kust.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt met regen. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden in de Ardennen en 16 graden aan zee, bij een goed voelbare zuidwestenwind.

Woensdag is het vaak bewolkt. Vooral in de voormiddag is er nog kans op enkele buitjes of wat lichte regen. Later wordt het droog bij maxima rond 16 graden. De wind waait meestal matig uit noordwest.

Donderdag begint grijs, maar later wordt het op veel plaatsen zonnig. Vooral in het noorden is de bewolking hardnekkiger. De maxima liggen rond 17 graden.